Литва призывает ЕС вернуться к обсуждению вопроса о замороженных российских активах

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал ЕС вернуться к обсуждению вопроса об использовании замороженных российских активов для нужд Украины.

Об этом он заявил перед встречей министров иностранных дел ЕС в Уиклоу, сообщает LRT, передает "Европейская правда".

Будрис принимает участие во встрече на фоне возобновления дискуссий о том, должен ли ЕС использовать примерно 200 млрд евро замороженных активов Центрального банка России для финансирования нужд Украины.

"У нас было временное решение относительно финансирования (украинских) военных нужд, но, учитывая текущую ситуацию, мы видим, что требуется больше средств и долгосрочная перспектива – не только для военных, но и для гражданских нужд. Поэтому этот вопрос должен быть обсужден", – сказал литовский министр журналистам.

Предложение использовать эти средства в прошлом году провалилось из-за сопротивления Бельгии – страны, где хранится большая часть этих активов. В результате ЕС принял решение о предоставлении Киеву займа в размере 90 млрд евро.

В настоящее время есть опасения, что этих средств может не хватить на 2026–2027 годы, как планировалось, поэтому Евросоюзу рано или поздно придётся найти способ использовать замороженные российские активы.

Брюссель также рассматривает новые планы по включению ещё 1,6 тыс. предприятий и лиц в список российских субъектов, к которым применяются санкции.

"Прежде всего, без каких-либо политических промедлений мы должны продлить действие списка индивидуальных санкций и распространить их на другие сектора, которые мы ранее оставили в стороне. Мы должны нацелиться на важнейшие энергетические ресурсы", – подчеркнул Будрис.

Глава МИД Литвы убежден, что Россия еще не осознает политическую цену своей гибридной деятельности против стран-союзниц.

"Для них это дешевый способ создать напряжение в нашем обществе. Поэтому наша цель – показать, что эта деятельность нас ни не испугает, ни не помешает поддерживать Украину и оказывать давление на Россию", – призвал Будрис.

Швеция, Нидерланды, Испания и Польша подготовили письмо в Еврокомиссию с призывом возобновить работу над механизмом использования замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины.

Сообщалось, что в бельгийском правительстве решительно выступают против идеи использования замороженных российских активов для поддержки Украины и что эта идея "не подлежит обсуждению".

Во время визита в Киев 18 августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгии нужны гарантии того, что она не останется одна с расходами в случае успешного обжалования Россией этого решения в суде.