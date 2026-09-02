Словенський парламент зняв імунітет з колишнього прем’єр-міністра

У середу парламент Словенії дозволив прокуратурі порушити кримінальну справу проти колишнього прем’єр-міністра Роберта Голоба у зв’язку зі звинуваченнями в тому, що він неналежним чином втручався у кадрові призначення в поліції після вступу на посаду в 2022 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Усі 75 присутніх депутатів – включаючи самого Голоба – проголосували проти надання йому парламентського імунітету, що дозволило продовжити розгляд справи. Рішення було ухвалено без обговорення та пояснень щодо голосування.

Голоб уже заявляв у парламенті, що не буде ховатися за імунітетом і хоче, щоб справа була вирішена якомога швидше.

Справа про корупцію пов’язана зі звинуваченнями колишньої міністерки внутрішніх справ уряду Голоба Татьяни Бобнар, яка заявила, що він тиснув на неї, аби вона провела кадрові зміни в поліції. Бобнар подала у відставку в грудні 2022 року, а згодом повідомила про ймовірний тиск до прокуратури та антикорупційної комісії Словенії. Голоб заперечує будь-які правопорушення.

Окружний суд Любляни розпочав судове розслідування у жовтні 2025 року. Прокуратура була змушена звернутися до парламенту з проханням зняти імунітет з Голоба після того, як він цього року був обраний депутатом.

Ліберальний "Рух за свободу" Голоба залишається найбільшою опозиційною партією Словенії.

Раніше повідомлялось, що затримання двох імовірних російських шпигунів у Словенії в листопаді 2022 року стало предметом звинувачень на адресу прем'єр-міністра Роберта Голоба у втручанні в роботу правоохоронних органів.