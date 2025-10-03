У Словенії можуть почати розслідування щодо премʼєра через втручання в роботу поліції

Спеціалізована державна прокуратура Словенії звернулася до суду з проханням розпочати судове розслідування щодо прем'єр-міністра Роберта Голоба за звинуваченнями у втручанні в кадрові питання поліції.

Як пише "Європейська правда", про це прокуратура повідомила в коментарі агентству AFP.

У прокуратурі сказали, що "подали клопотання про розслідування" за звинуваченням у наданні подарунків в обмін на незаконне посередництво, не називаючи імені Голоба.

В уряді Словенії своєю чергою сказали, що клопотання про судове розслідування було подано в четвер, а сам Голоб "повністю співпрацюватиме" зі слідством, якщо суд ухвалить рішення його розпочати.

Справа пов'язана із звинуваченням, яке проти премʼєра Словаччини висунула колишня міністерка внутрішніх справ Татьяна Бобнар ще у 2022 році.

Вона стверджувала, що Голоб в тому, що він попросив її та керівника поліції "очистити" поліцейські сили, маючи на увазі посадовців, призначених за попереднього уряду Янеза Янші.

Сам Голоб неодноразово відкидав ці звинувачення.

Раніше повідомлялось, що затримання двох імовірних російських шпигунів у Словенії в листопаді 2022 року стало предметом звинувачень на адресу прем'єр-міністра Роберта Голоба у втручанні в роботу правоохоронних органів.