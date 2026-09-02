Словенский парламент снял иммунитет с бывшего премьер-министра

В среду парламент Словении разрешил прокуратуре возбудить уголовное дело против бывшего премьер-министра Роберта Голоба в связи с обвинениями в том, что он неправомерно вмешивался в кадровые назначения в полиции после вступления в должность в 2022 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Все 75 присутствующих депутатов – включая самого Голоба – проголосовали против предоставления ему парламентского иммунитета, что позволило продолжить рассмотрение дела. Решение было принято без обсуждения и объяснений по поводу голосования.

Голоб уже заявлял в парламенте, что не будет прятаться за иммунитетом и хочет, чтобы дело было решено как можно быстрее.

Дело о коррупции связано с обвинениями бывшей министра внутренних дел правительства Голоба Татьяны Бобнар, которая заявила, что он оказывал на нее давление, чтобы она провела кадровые изменения в полиции. Бобнар подала в отставку в декабре 2022 года, а впоследствии сообщила о возможном давлении в прокуратуру и антикоррупционную комиссию Словении. Голоб отрицает какие-либо правонарушения.

Окружной суд Любляны начал судебное расследование в октябре 2025 года. Прокуратура была вынуждена обратиться в парламент с просьбой снять иммунитет с Голоба после того, как он в этом году был избран депутатом.

Либеральное "Движение за свободу" Голоба остаётся крупнейшей оппозиционной партией Словении.

Ранее сообщалось, что задержание двух предполагаемых российских шпионов в Словении в ноябре 2022 года стало поводом для обвинений в адрес премьер-министра Роберта Голоба во вмешательстве в работу правоохранительных органов.