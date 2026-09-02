Експосол ЄС у Молдові став резервістом Збройних сил Латвії

Експосол Європейського Союзу в Молдові Яніс Мажейкс став резервістом Збройних сил Латвії.

Про це він повідомив у Facebook, передає "Європейська правда".

За словами Мажейкса, він хотів здобути навички, необхідні для того, щоб у разі потреби захищати Латвію зі зброєю в руках.

Фото: Facebook

Експосол ЄС у Молдові зазначив, що протягом трьох тижнів пройшов військовий вишкіл у Латвії.

"За ці тижні я опанував безліч нових навичок – безпечне поводження зі зброєю, догляд за пораненими, протидію атакам безпілотників і, звісно ж, армійську рутину", – поділився він.

Мажейкс наголосив, що після того, як він пропрацював понад 30 років над зміцненням безпеки Латвії, "хотів здобути навички, необхідні для того, щоб у разі потреби захищати її зі зброєю в руках".

У 2024 році Мажейкс допустив, що Молдова може приєднатися до Євросоюзу без непідконтрольних Кишиневу територій на лівому березі Дністра, хоча назвав такий варіант не найкращим.

А в 2023 році він із даху будівлі дипмісії Євросоюзу висміяв російських дипломатів у Кишиневі після того, як журналісти оприлюднили матеріал про "шпигунські тарілки" росіян.