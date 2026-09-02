Экс-посол ЕС в Молдове стал резервистом Вооруженных сил Латвии

Бывший посол Европейского Союза в Молдове Янис Мажейкс стал резервистом Вооруженных сил Латвии.

Об этом он сообщил в Facebook, передает "Европейская правда".

По словам Мажейкса, он хотел приобрести навыки, необходимые для того, чтобы в случае необходимости защищать Латвию с оружием в руках.

Фото: Facebook

Бывший посол ЕС в Молдове отметил, что в течение трех недель прошел военную подготовку в Латвии.

"За эти недели я освоил множество новых навыков – безопасное обращение с оружием, уход за ранеными, противодействие атакам беспилотников и, конечно же, армейскую рутину", – поделился он.

Мажейкс подчеркнул, что после того, как он проработал более 30 лет над укреплением безопасности Латвии, "хотел приобрести навыки, необходимые для того, чтобы в случае необходимости защищать ее с оружием в руках".

В 2024 году Мажейкс допустил, что Молдова может присоединиться к Евросоюзу без неподконтрольных Кишиневу территорий на левом берегу Днестра, хотя и назвал такой вариант не самым лучшим.

А в 2023 году он с крыши здания дипмиссии Евросоюза высмеял российских дипломатов в Кишиневе после того, как журналисты обнародовали материал о "шпионских тарелках" россиян.