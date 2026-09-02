Біля Стамбула після зіткнення з судном "тіньового флоту" РФ затонув вантажний корабель

Вантажне судно під турецьким прапором затонуло за 11 хвилин, зіткнувшись з іншим судном біля узбережжя Стамбула рано-вранці 2 вересня; всі 10 членів екіпажу, що перебували на борту, вважаються зниклими безвісти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hurriyet daily news.

Зіткнення між судном Tuğberk İmamoğlu та танкером Alsu сталося близько 3:15 ранку, приблизно за 35 кілометрів від Сіліврі. Tuğberk İmamoğlu прямував з південно-середземноморського порту Іскендерун до міста Караденіз-Ереглі на Чорному морі, перевозячи рулони сталі та будівельні матеріали. Танкер Alsu прямував з Коджаелі до егейського порту Аліяга.

За даними Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, танкер Alsu, хоч і ходить під турецьким прапором, належить до "тіньового флоту" РФ. Серед портів, куди він заходив, є порт Новоросійська.

Міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу повідомив, що екстрений дзвінок надійшов о 3:26 ранку, а судно затонуло дуже швидко, протягом 11 хвилин.

За його словами, усі 10 членів екіпажу судна Tuğberk İmamoğlu були громадянами Туреччини; він додав, що рятувальникам поки що не вдалося знайти нікого живим.

Рятувальні човни судна були знайдені на поверхні, але всередині них членів екіпажу виявлено не було. Влада повідомила, що на неодноразові дзвінки на борт судна та на мобільні телефони членів екіпажу відповіді не надійшло.

Вважається, що затонулий корабель лежить на глибині приблизно від 800 до 900 метрів, що ускладнює пошуки судна та його екіпажу. Турецька берегова охорона, Головне управління з безпеки на узбережжі, ВМС та Стамбульське агентство з реагування на надзвичайні ситуації направили на місце події катери, літаки та персонал.

За попередніми оцінками, судно Alsu не зазнало серйозних пошкоджень і після проведення оглядів приєдналося до пошукової операції.

Аварія сталася в одному з найзавантаженіших судноплавних коридорів Мармурового моря, який через інтенсивний рух часто називають "морською магістраллю".

Днями місія ЄС Irini у Середземному морі здійснила огляд танкера, який міг належати до так званого "тіньового флоту" Росії.

На початку серпня місія Irini здійснила огляд танкера Toa Payoh, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії, з метою перевірки його національної приналежності та реєстрації під прапором.

Нагадаємо, Франція оштрафувала на мільйон євро затриманий у травні танкер Tagor "тіньового флоту" РФ. Щодо ще одного такого судна триває розслідування.