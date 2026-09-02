Возле Стамбула после столкновения с судном "теневого флота" РФ затонул грузовой корабль

Грузовое судно под турецким флагом затонуло через 11 минут после столкновения с другим судном у побережья Стамбула ранним утром 2 сентября; все 10 членов экипажа, находившихся на борту, считаются пропавшими без вести.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hurriyet Daily News.

Столкновение между судном Tuğberk İmamoğlu и танкером Alsu произошло около 3:15 утра, примерно в 35 километрах от Силиври. Tuğberk İmamoğlu следовал из южно-средиземноморского порта Искендерун в город Карадениз-Эрегли на Чёрном море, перевозя рулоны стали и строительные материалы. Танкер Alsu следовал из Коджаэли в эгейский порт Алияга.

По данным Института черноморских стратегических исследований, танкер Alsu, хотя и ходит под турецким флагом, относится к "теневому флоту" РФ. Среди портов, в которые он заходил, есть порт Новороссийска.

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что экстренный звонок поступил в 3:26 утра, а судно затонуло очень быстро – за 11 минут.

По его словам, все 10 членов экипажа судна Tuğberk İmamoğlu были гражданами Турции; он добавил, что спасателям пока не удалось найти никого живым.

Спасательные шлюпки судна были обнаружены на поверхности, но внутри них членов экипажа обнаружено не было. Власти сообщили, что на неоднократные звонки на борт судна и на мобильные телефоны членов экипажа ответа не поступило.

Считается, что затонувший корабль лежит на глубине примерно от 800 до 900 метров, что затрудняет поиски судна и его экипажа. Турецкая береговая охрана, Главное управление по безопасности на побережье, ВМС и Стамбульское агентство по реагированию на чрезвычайные ситуации направили на место происшествия катера, самолеты и персонал.

По предварительным оценкам, Alsu не получило серьезных повреждений и после проведения осмотров присоединилось к поисковой операции.

Авария произошла в одном из самых загруженных судоходных коридоров Мраморного моря, который из-за интенсивного движения часто называют "морской магистралью".

На днях миссия ЕС "Ирини" в Средиземном море провела осмотр танкера, который мог принадлежать к так называемому "теневому флоту" России.

В начале августа миссия Irini провела досмотр танкера Toa Payoh, относящегося к так называемому "теневому флоту" России, с целью проверки его национальной принадлежности и регистрации под флагом.

Напомним, Франция оштрафовала на миллион евро задержанный в мае танкер Tagor "теневого флота" РФ. В отношении еще одного такого судна проводится расследование.