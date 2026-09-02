Глава МЗС Італії відреагував на інформацію про італійську візу підозрюваного в атаці в Лейпцигу

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що влада проведе розслідування "з метою з’ясування обставин" після появи інформації про те, що один з підозрюваних в атаці в аеропорту Лейпцига мав італійську візу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Розслідування буде проведено", – сказав він.

"Однак усе це підтверджує, що деякі країни намагаються… вчинити дії проти ЄС, навіть використовуючи людей, які, можливо, не мають судимості та не перебувають під підозрою. Ось чому, коли я кажу, що ми маємо залишатися насторожі, я кажу це не без підстав, бо знаю, якими методами вони користуються. Я знаю, якими засобами ці країни завжди користувалися, навіть у минулому, і тому ми маємо й надалі бути пильними", – заявив Таяні.

Згідно з повідомленнями німецької газети Süddeutsche Zeitung, у справі про спробу теракту є двоє підозрюваних: чоловік російського походження з латвійським паспортом та білорус із російським паспортом. Останній нібито заїхав в ЄС за візою, виданою Італією.

Варто зазначити, що ЄС вже тривалий час обговорює заборону на в’їзд російських колишніх комбатантів. Однак під час ухвалення 21-го пакета санкцій Франція та Італія і ряд інших морських курортних держав відмовилися повністю забороняти російським комбатантам вʼїзд на територію ЄС.

1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль викликав російського посла.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов".

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.