Власти Люксембурга расследуют появление дронов, которые привели к приостановке работы аэропорта

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что страна сотрудничает с союзниками по НАТО в связи с инцидентом с неизвестными дронами, который в пятницу привел к приостановке работы единственного люксембургского аэропорта.

Слова Фридена передает RTL, пишет "Европейская правда".

Комментируя инцидент 18 сентября, когда неизвестные беспилотники нарушили работу аэропорта Люксембурга, премьер отметил, что присутствие "потенциально более крупных дронов" в воздушном пространстве страны наблюдалось "в течение последних нескольких дней", но пока рано говорить, откуда они взялись.

"Мы наблюдали это в течение последних нескольких дней, что вынудило нас принять вчера (в пятницу – ред.) вечером превентивную меру – временно закрыть аэропорт Люксембурга", – сказал Фриден.

Работа аэропорта возобновилась в субботу, но ожидались дальнейшие сбои и побочные эффекты.

"Это что-то новое для Люксембурга, но не совсем новое для наших соседних стран", – отметил Фриден после экстренной встречи с министрами обороны и внутренних дел Люксембурга.

На вопрос, были ли запущены дроны из Люксембурга или из-за пределов страны, премьер-министр отказался предоставить дополнительную информацию.

"По понятным соображениям безопасности мы не вникаем в подробности, касающиеся таких аспектов", – сказал он, добавив, что службы безопасности Люксембурга обмениваются информацией с соседними странами и международными партнерами.

Он также не высказал версий относительно происхождения дронов.

Более 1800 пассажиров пострадали от приостановки полетов, связанной с обнаружением неизвестных беспилотников, что привело к перенаправлению 17 рейсов в другие аэропорты, такие как Брюссель, Париж и Франкфурт.

В этом контексте стоит отметить, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Между тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует представить новую стратегию безопасности, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.