Макрон привітав угоду щодо Гренландії між Данією та США

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "радий" досягненню угоди між США та Данією щодо Гренландії.

Слова Макрона цитує BFMTV, пише "Європейська правда".

Французький президент розповів, що він і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен неодноразово обговорювали кризу навколо Гренландії, спричинену тиском президента США Дональда Трампа.

"Ми провели низку обговорень з прем'єр-міністеркою Данії щодо цього питання. Кілька тижнів тому вона поінформувала мене, що ці переговори будуть завершені", – зазначив Макрон.

Він висловив надію на те, що угода може сприяти вирішенню конфлікту та заспокоїть геополітичну напруженість.

"Це допомагає заспокоїти ситуацію, підтверджує суверенітет Данії відповідно до міжнародного права та зміцнює співпрацю, що може принести користь жителям Гренландії. Тож я дуже радий за них. Я був там кілька місяців тому, і це справді чудова річ", – зазначив французький президент.

У п’ятницю, 18 вересня, США, Данія та Гренландія оголосили про прорив у багатомісячній суперечці щодо найбільшого острова світу.

Як повідомили уряди Данії та Гренландії, підписання угоди очікується наступного тижня.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сподівається на більшу стабільність після прориву у суперечці з Вашингтоном щодо Гренландії.

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