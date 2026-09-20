Макрон поприветствовал соглашение между Данией и США по Гренландии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "рад" достижению соглашения между США и Данией по Гренландии.

Слова Макрона цитирует BFMTV, пишет "Европейская правда".

Французский президент рассказал, что он и премьер-министр Дании Метте Фредериксен неоднократно обсуждали кризис вокруг Гренландии, вызванный давлением президента США Дональда Трампа.

"Мы провели ряд обсуждений с премьер-министром Дании по этому вопросу. Несколько недель назад она сообщила мне, что эти переговоры будут завершены", – отметил Макрон.

Он выразил надежду на то, что соглашение может способствовать разрешению конфликта и снижению геополитической напряженности.

"Это помогает успокоить ситуацию, подтверждает суверенитет Дании в соответствии с международным правом и укрепляет сотрудничество, что может принести пользу жителям Гренландии. Поэтому я очень рад за них. Я был там несколько месяцев назад, и это действительно замечательно", – отметил французский президент.

В пятницу, 18 сентября, США, Дания и Гренландия объявили о прорыве в многомесячном споре по поводу крупнейшего острова мира.

Как сообщили правительства Дании и Гренландии, подписание соглашения ожидается на следующей неделе.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен надеется на большую стабильность после прорыва в споре с Вашингтоном по поводу Гренландии.

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