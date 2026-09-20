В Приднестровье, несмотря на протесты Молдовы, открыли избирательные участки для выборов в Госдуму РФ

В непризнанном Приднестровье в воскресенье, 20 сентября, открылись избирательные участки для выборов в Государственную Думу России, несмотря на протест конституционных органов власти Молдовы.

Об этом пишет Newsmaker, передает "Европейская правда".

Отмечается, что к 12:00 проголосовали более 21 тысячи человек. Единственный избирательный участок, открытие которого было согласовано с молдавскими властями, расположен в посольстве России в Кишиневе.

Избирательные участки в Приднестровье начали работу в 08:00 и будут работать до 20:00. В выборах также принял участие "глава" Приднестровья Вадим Красносельский.

Ранее Красносельский сообщил, что в сентябре во время выборов в российскую Госдуму откроет в Приднестровье 17 избирательных участков.

В ответ на это в МИД Молдовы заявили, что открытие Россией в Приднестровье участков для выборов в Госдуму неприемлемо без согласования с конституционными органами власти Молдовы.

В начале сентября назначенного посла России Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы и вручили ему ноту протеста.