СМИ: Трамп во время разговора с Зеленским просил прекратить наносить удары по российским НПЗ
Американский президент Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского к тому, чтобы Украина прекратила наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом пишет Axios со ссылкой на данные осведомленного собеседника, передает "Европейская правда".
Накануне Зеленский заявил, что у него состоялся телефонный разговор с Трампом, в ходе которого лидеры договорились о проведении встречи в Нью-Йорке.
А собеседник издания отметил, что во время разговора Трамп якобы призвал прекратить украинские удары по НПЗ в России.
"Слово "дизель" неоднократно упоминалось в ходе разговора", – сказал он.
Напомним, 13 сентября Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российскому дизельному топливу, заявив, что эти атаки приводят к его дефициту.
На следующий день он заявил, что Украина якобы согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина предложила партнерам обеспечить достижение договоренности с Россией, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры.