Укр Рус Eng

СМИ: Трамп во время разговора с Зеленским просил прекратить наносить удары по российским НПЗ

Новости — Понедельник, 21 сентября 2026, 08:28 — Уляна Кричковская-Богданова

Американский президент Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского к тому, чтобы Украина прекратила наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом пишет Axios со ссылкой на данные осведомленного собеседника, передает "Европейская правда".

Накануне Зеленский заявил, что у него состоялся телефонный разговор с Трампом, в ходе которого лидеры договорились о проведении встречи в Нью-Йорке.

А собеседник издания отметил, что во время разговора Трамп якобы призвал прекратить украинские удары по НПЗ в России.

"Слово "дизель" неоднократно упоминалось в ходе разговора", – сказал он.

Напомним, 13 сентября Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российскому дизельному топливу, заявив, что эти атаки приводят к его дефициту.

На следующий день он заявил, что Украина якобы согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина предложила партнерам обеспечить достижение договоренности с Россией, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Трамп Зеленский Энергетика Война с РФ
Реклама: