В Ирландии оштрафовали Google на 403 млн евро

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала компанию Google, входящую в состав Alphabet, на 403 млн евро по итогам расследования, касающегося обработки поисковой системой данных о местоположении.

Об этом сообщает RTE, передает "Европейская правда".

Согласно правилам защиты данных, такая информация должна обрабатываться законным, справедливым и прозрачным образом.

Ирландский орган по защите данных заявил, что в ходе расследования в отношении Google были выявлены нарушения в этом плане, а это означает, что люди могли не знать, что их местоположение использовалось, например, для воздействия на них с помощью рекламы или для определения их интересов, и могли утратить контроль над своими персональными данными.

"Хранение данных о местоположении пользователей дольше, чем это необходимо, усугубило эту утрату контроля", – отметил заместитель председателя DPC Грэм Дойл.

DPC отметила, что данные о местоположении могут приносить как пользу, так и вред лицам.

"Они могут значительно повысить полезность онлайн-услуг, но также могут раскрыть значительный объем информации о лице, включая информацию, которая по своей сути является частной", – отметила DPC.

Расследование было начато DPC в феврале 2020 года после получения жалоб от нескольких европейских организаций по защите прав потребителей относительно обработки компанией Google данных о местоположении в связи с определенными услугами и продуктами.

DPC наложила штрафы на общую сумму 403 млн евро и обязала Google привести свою обработку данных в соответствие с требованиями в течение шести месяцев.

В своем заявлении Google отметила, что дело касается прежних политик, которые с тех пор были обновлены.

"Начиная с 2019 года мы существенно усовершенствовали наши практики и внедрили надежные инструменты, которые упрощают управление данными о местоположении", – отметил представитель компании.

Как известно, в июле Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро ($1 млрд) за нарушение требований Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).

Напомним, лишь в начале июля Суд ЕС отклонил апелляцию компании Google и подтвердил штраф от Еврокомиссии в размере 4,1 млрд евро за монопольные злоупотребления.

Ранее издание Politico обращало внимание на то, что штраф для Google готовится в то время, как президент США Дональд Трамп должен решить, что делать с пошлинами для ЕС, срок действия которых подходит к концу.