Глава МВД Франции: преуменьшать угрозу со стороны РФ – безответственно

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что угроза со стороны РФ является реальной и преуменьшать её – безответственно.

Заявление французского министра приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Нуньес, угроза гибридной войны со стороны России является "реальной" и "хорошо задокументированной".

"Мы говорим о реальной угрозе, об угрозе, которая хорошо задокументирована, – об угрозе гибридной войны, которую ведет Россия", – подчеркнул министр, отметив, что "было бы безответственно преуменьшать эту угрозу".

В то же время он заверил, что Франция не фиксировала ни пролетов дронов над своей территорией, ни "серьезных актов диверсии".

Чтобы противодействовать этой новой угрозе, правительство будет реализовывать план защиты инфраструктуры, который предусматривает составление карт объектов, нуждающихся в защите, рассказал глава МВД.

"Гибридная война – и, в частности, та, которую ведет Россия, – направлена против наших инфраструктурных сетей и нашей оборонно-промышленной базы, именно той, которая поддерживает Украину", – добавил он.

После заседания с лидерами политических партий 18 сентября Макрон отметил усиление российской гибридной угрозы и распорядился подготовить план защиты критической инфраструктуры от неё.

В заявлении, опубликованном в субботу, 19 сентября, два ведущих деятеля французской ультраправой партии "Национальное объединение" – Марин Ле Пен, которая является главной кандидаткой на пост президента, и Жордан Барделла заняли твёрдую позицию в отношении Москвы.

Впоследствии СМИ сообщили, что Франция готовится к гибридным атакам России, направленным на её инфраструктуру, которые могут произойти уже следующей осенью.