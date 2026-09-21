В Сейме Литвы прогнозируют волну провокаций в Европе после выборов в Госдуму

Председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Ремигиюс Мотузас утверждает, что после выборов в Госдуму Кремль набирает силу, а Европе грозят новые провокации.

Заявление литовского политика приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По официальным данным, пропутинской партии "Единая Россия" нарисовали победу на парламентских выборах с результатом более 50% голосов.

"Я считаю, что надо ожидать новых провокаций. От мобилизации на определенный период воздержатся, поскольку во время избирательной кампании обещали, что ее не будет. Но вероятность провокаций велика, поскольку, я бы сказал, Кремль и власть укрепились по итогам этих выборов, и, как уже упоминалось, правящая партия получила и сохраняет конституционное большинство", – подчеркнул Мотузас.

Как известно, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

СМИ писали, что Франция готовится к гибридным атакам со стороны России, направленным на ее инфраструктуру, которые могут произойти уже следующей осенью.