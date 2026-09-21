Глава МИД Литвы: выборы в России не были ни свободными, ни справедливыми

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис раскритиковал выборы в Госдуму России, в частности их проведение на оккупированных территориях Украины.

Об этом министр написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что эти так называемые выборы "не были ни свободными, ни справедливыми".

"Оппозицию заставили замолчать, независимые голоса были подавлены, наблюдателям ОБСЕ было отказано в доступе", – отметил Будрис.

Отдельно литовский министр раскритиковал проведение выборов на оккупированных территориях Украины, назвав их вопиющим нарушением международного права.

"Мы никогда не признаем эти результаты", – подчеркнул он.

Как известно, в России и на оккупированных ею территориях Украины с 18 по 20 сентября проходили парламентские "выборы". Международные наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях в ходе избирательного процесса в стране-агрессоре.

Швейцария осудила российские "выборы" на оккупированных территориях Украины.

Правительство Германии назвало эти трехдневные выборы "инсценировкой".

А глава европейской дипломатии Кая Каллас предлагает ввести санкции против лиц, способствовавших проведению выборов в российскую Госдуму на оккупированных территориях Украины.