ЕС может продлить санкции на 36 месяцев в обмен на исключение Усманова и Фридмана

Дипломаты государств ЕС в Брюсселе рассматривают компромиссный вариант продления индивидуальных санкций против России, который заключается в исключении из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, на чем настаивают Словакия и Франция, в обмен на продление санкций на 36 месяцев.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно от нескольких европейских дипломатов на условиях анонимности.



Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в настоящее время рассматривает предложение Ирландского председательства по продлению санкций против России за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины сроком на 36 месяцев.



В то же время Словакия продолжает настаивать на исключении из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.



Франция – также поддерживает исключение Фридмана, ссылаясь на национальные интересы.



По информации источников "ЕвроПравды", возможно, будет утвержден компромиссный вариант: исключение Усманова и Фридмана в обмен на 36 месяцев действия санкционного режима. Также из списка могут исключить еще двух лиц, согласно соответствующему решению суда, но об этом пока информации не хватает.



Заседание Coreper, которое должно финализировать решение о продлении санкционного режима, началось в 15:00 по киевскому времени – как всегда, в закрытом формате.



Действующий санкционный режим, список которого ЕС начал формировать еще в 2014 году, охватывает физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. С 2022 года в него входит правитель Кремля Владимир Путин, властная верхушка России и ведущие олигархи, а также – бывший президент Украины Виктор Янукович.



Как сообщала "Европейская правда", 14 сентября ЕС продлил санкционный режим в отношении нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины сроком на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.



Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции пояснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение из санкционных списков Усманова на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.



Предыдущий раз действие персональных санкций продлили 14 марта. Словакия и тогда до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.