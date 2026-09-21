Франция осудила проведение Россией так называемых "выборов" на украинских территориях

МИД Франции осудил проведение Россией "выборов" в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном 21 сентября, сообщает "Европейская правда".

Франция осудила открытие Россией избирательных участков в непризнанных Абхазии и Южной Осетии, а также в Приднестровском регионе Республики Молдова без согласия властей Грузии и Молдовы.

"Кроме того, Франция осуждает организацию Россией так называемых "выборов" на временно оккупированных Россией территориях Украины: в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также на части территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Это является очередным нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций", – говорится в заявлении.

Франция ни в коем случае не признает проведение и результаты этих так называемых "выборов" и подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.

Напомним, Швейцария осудила российские "выборы" на оккупированных территориях Украины.

Правительство Германии назвало эти трехдневные выборы "инсценировкой".

А глава европейской дипломатии Кая Каллас предлагает ввести санкции против лиц, способствовавших проведению выборов в российскую Госдуму на оккупированных территориях Украины.