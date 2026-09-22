В Польше задержали юношу, который мог планировать теракт

В Польше Агентство внутренней безопасности задержало молодого человека, подозреваемого в подготовке террористического акта.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Речь идет о 17-летнем поляке Павеле Г., которому предъявлены обвинения в совершении трех преступлений.

Среди них: участие в организованной преступной группировке, цели которой, в частности, включали террористическую деятельность и пропаганду фашизма и нацизма; публичное разжигание ненависти на почве национальной, этнической, расовой и религиозной принадлежности; а также подготовка к убийству нескольких человек (включая планы приобретения оружия и военного снаряжения).

Молодой человек не признал свою вину и отказался давать показания, его поместили под стражу на три месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что во время обыска в квартире правоохранители обнаружили, среди прочего, ножи, штык к винтовке, а также книги, нашивки и другие материалы с фашистской и нацистской символикой.

На его электронных устройствах, как сообщили правоохранители, была обнаружена переписка о планах нападения на школу и мечеть, а также о приобретении оружия, боеприпасов и военного снаряжения.

Недавно в Великобритании обвинили 14-летнего подростка в террористическом преступлении, связанном с предполагаемым планом нападения на две мечети на юге Лондона.

А в Северной Ирландии в городке недалеко от Белфаста сожгли макет мечети, который разместили на традиционном праздничном костре.

Также сообщалось, что гражданин Литвы признал себя виновным в участии в террористическом заговоре с целью нападения на мечеть в Голуэе в Ирландии.