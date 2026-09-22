Хмара обсудил с еврокомиссаром Кубилюсом устранение дефицита оборонного бюджета на 2026 год

Министр обороны Евгений Хмара в ходе телефонного разговора с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом обсудил покрытие дефицита оборонного бюджета Украины на текущий год и финансирование потребностей на 2027 год.

Об этом в Минобороны сообщили во вторник, пишет "Европейская правда".

Ключевой темой переговоров стало ускорение финансирования критически важных потребностей Сил обороны Украины. Глава Минобороны поблагодарил ЕС за очередной транш в размере 3,3 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan. Благодаря этим средствам будут профинансированы закупки дронов и средств ПВО.

Хмара отметил усилия Евросоюза по рассмотрению запросов Украины и предоставлению финансирования для укрепления оборонного потенциала.

"Скорость в этом вопросе имеет решающее значение. Чем быстрее принимаются решения и поступают средства, тем быстрее необходимые средства попадают на поле боя и укрепляют потенциал наших военных", – сказал Хмара.

Отдельно чиновники обсудили вопрос покрытия дефицита оборонного бюджета Украины на 2026 год и финансирования потребностей на 2027 год.

В августе президент Владимир Зеленский оценивал нехватку средств в оборонном бюджете Украины на 2026 год в 27 млрд евро.

Напомним, Украина в пятницу, 18 сентября, получила от Евросоюза 3,3 млрд евро, которые должны пойти на закупку беспилотников и ракет.

Ранее, в ежегодной речи перед Европарламентом, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание Европейского совета безопасности с участием Украины. А также – пообещала Украине ракеты Patriot и совместную с ЕС систему на базе Freyja.