Трамп і Зеленський обговорять надання Україні ліцензій на виробництво Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорить з українським президентом Володимиром Зеленським можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot.

Про це він сказав під час спілкування з пресою на зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку, пише "Європейська правда".

Журналісти нагадали президенту США, що він раніше анонсував можливе виробництво ракет до Patriot в Україні, запитавши, чи може Трамп виконати свою обіцянку.

На це американський лідер відповів, що це питання буде обговорюватись на зустрічі із Зеленським.

"Це можливо, ми обговорюємо це, і будемо обговорювати це зараз…Дуже потужне виробництво, я маю на увазі, ми постійно про це говоримо, дуже талановиті люди", – сказав Трамп.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Україною щодо надання ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot.

Варто зазначити, що 31 липня американський президент Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, заявив, що США "мають бути дуже обережними" у цьому питанні.

Також за інформацією FT, наприкінці липня президент США Трамп відмовив Володимиру Зеленському на його прохання про сотні додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot, пояснюючи це власними потребами США на Близькому Сході.