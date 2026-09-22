Трамп и Зеленский обсудят возможность предоставления Украине лицензий на производство Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность предоставления Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot.

Об этом он сказал во время общения с прессой на встрече с Зеленским в Нью-Йорке, пишет "Европейская правда".

Журналисты напомнили президенту США, что он ранее анонсировал возможное производство ракет для Patriot в Украине, спросив, сможет ли Трамп выполнить свое обещание.

На это американский лидер ответил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече с Зеленским.

"Это возможно, мы обсуждаем это и будем обсуждать это сейчас… Очень мощное производство, я имею в виду, мы постоянно об этом говорим, очень талантливые люди", – сказал Трамп.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Украиной о предоставлении лицензий на производство ракет для систем Patriot.

Стоит отметить, что 31 июля американский президент Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, заявил, что США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе.

Также, по информации FT, в конце июля президент США Трамп отказал Владимиру Зеленскому в его просьбе о сотнях дополнительных ракет-перехватчиков для Patriot, объясняя это собственными потребностями США на Ближнем Востоке.