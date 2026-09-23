В Британии арестовали подозреваемых в возможной подготовке теракта против еврейской общины

Британская антитеррористическая полиция сообщила об аресте двух человек в рамках расследования предполагаемого террористического заговора, направленного против еврейской общины на севере Англии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные правоохранительных органов, передает "Европейская правда".

Полиция отметила, что двух мужчин в возрасте около 30 лет арестовали в воскресенье, 20 сентября, в центре Манчестера на основании антитеррористического законодательства. Обыски также проводились в Салфорде и Ливерпуле.

Двое мужчин содержатся под стражей в Лондоне, пока продолжается дальнейшее расследование.

"Это было длительное расследование, которое позволило предотвратить, как мы полагаем, покушение, направленное против еврейской общины в районе Манчестера", – сказала старший национальный координатор по вопросам борьбы с терроризмом Вики Эванс.

Она добавила, что следователи не считают, что в настоящее время существует какая-либо угроза, однако полиция Манчестера сообщила, что усилила меры безопасности на время предстоящих еврейских праздников.

Отметим: в Великобритании наблюдается значительный рост антисемитизма со времени нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, которое привело к последующей войне в секторе Газа.

Ранее в этом году в Лондоне произошла волна поджогов объектов, связанных с еврейской общиной. В конце августа в Великобритании четверо обвиняемых в поджоге общественных машин скорой помощи в Лондоне, принадлежащих еврейской общественной службе, признали свою вину.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.

Также стало известно, что Великобритания выделит 250 млн фунтов стерлингов (293 млн евро) в течение трех лет на усиление защиты еврейских общин.