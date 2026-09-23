Матернова показала, як делегація ЄС працює в коридорі через російську атаку на Київ

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, як делегація ЄС працює під час вибухів від падіння російських дронів у центрі Києва.

Про це Матернова написала у себе в Х, пише "Європейська правда".

З вікон офісу делегації ЄС весь ранок видно стовпи диму, заявила Катаріна Матернова.

"Нещодавно, протягом п’ятнадцяти-двадцяти хвилин, ми почули три потужні, оглушливі вибухи. За ними послідували величезні стовпи диму. Ми бачили це з наших офісів. Ми негайно вийшли з офісів у коридор. На фотографії показано, як ми працюємо зараз. Росіяни не дають нам спати, дихати чи працювати", – написала посолка ЄС.

Фото: Катаріна Матернова

Зранку 23 вересня Матернова писала, що з вікон офісу Делегації ЄС видно стовпи диму, адже Росія вдарила своїми дронами неподалік.

Нагадаємо, 23 вересня Київ переживає чергову хвилю атак російських безпілотників.

Мер міста Віталій Кличко повідомив про падіння БпЛА на територію обʼєкту транспортної інфраструктури у Голосіївському районі та про падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі.

Нагадаємо, у Польщі через повітряну загрозу вранці 23 вересня в Люблінському воєводстві евакуювали прикордонні переходи в Дорогуську та Зосіні, а також призупинили роботу аеропортів у Любліні та Жешуві.