Матернова показала, как делегация ЕС работает в коридоре из-за российской атаки на Киев

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова рассказала, как делегация ЕС работает во время взрывов от падения российских дронов в центре Киева.

Об этом Матернова написала в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Из окон офиса делегации ЕС всё утро видны столбы дыма, заявила Катарина Матернова.

"Недавно, в течение пятнадцати-двадцати минут, мы услышали три мощных, оглушительных взрыва. За ними последовали огромные столбы дыма. Мы видели это из наших офисов. Мы немедленно вышли из офисов в коридор. На фотографии показано, как мы работаем сейчас. Россияне не дают нам спать, дышать, работать", – написала посол ЕС.

Фото: Катаріна Матернова

Утром 23 сентября Матернова писала, что из окон офиса делегации ЕС видны столбы дыма, ведь Россия нанесла удар своими дронами неподалеку.

Напомним, 23 сентября Киев переживает очередную волну атак российских беспилотников.

Мэр города Виталий Кличко сообщил о падении БпЛА на территорию объекта транспортной инфраструктуры в Голосеевском районе и о падении БпЛА на крышу нежилого здания.

Напомним, что в Польше из-за воздушной угрозы утром 23 сентября в Люблинском воеводстве были эвакуированы пограничные переходы в Дорогуше и Зосине, а также приостановлена работа аэропортов в Люблине и Жешуве.