Туск отреагировал на заявление Навроцкого о военной базе имени Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал заявление президента Кароля Навроцкого о том, что потенциальная постоянная военная база США на польской территории может получить название "Форт Трамп" (Fort Trump).

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск заявил в комментарии Polsat News.

Навроцкий ранее сказал, что вопрос о создании американской базы в Польше "решен" и что объект будет называться "Форт Трамп".

Когда Туска попросили прокомментировать эти высказывания президента, он ответил: "Я не хочу участвовать в этих спорах о том, у кого заслуги больше, потому что это немного несерьезно".

По его словам, создание постоянной американской военной базы в Польше – "это гигантские усилия" и "большие деньги".

"Я рад, что в этом вопросе у нас с господином президентом общие взгляды: следует обеспечить как можно более широкое присутствие американских войск в Польше", – добавил премьер.

Туск также выразил надежду, что американская военная база появится на территории Польши как можно скорее.

"А когда это произойдет, зависит от обеих сторон. От американцев и от нас", – сказал он, добавив, что "Польша готова".

Напомним, 3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

17 сентября Трамп заявил о достижении "значительного прогресса" на пути к созданию базы армии США в Польше.