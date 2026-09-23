Рютте отказался ответить, будет ли активирована статья 5 в случае гибридной атаки на НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался ответить, будет ли применена статья 5 Североатлантического договора в случае, если одна из стран НАТО подвергнется атаке, не носящей явный характер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Рютте заявил во время публичного мероприятия в США, посвященного будущему НАТО.

Во время вопросов от аудитории Рютте спросили, как может быть применена статья 5 договора НАТО в случае, если атака на какую-либо из стран Альянса будет не явной, а гибридной. В ответ генсек сказал, что не будет раскрывать карты врагу.

"Что касается статьи 5, она намеренно сформулирована двусмысленно, поэтому мы никогда никому точно не скажем, когда именно эта статья применяется, а когда нет, ведь мы не хотим давать нашим противникам дополнительную информацию", – ответил Рютте.

Статья 5 Североатлантического договора – это положение о коллективной обороне, которое заключается в том, что вооруженное нападение на одну или несколько стран НАТО считается нападением на всех членов блока.

В то же время Рютте добавил, что в случае гибридных угроз у НАТО есть все необходимые варианты реагирования.

"Однако некоторые из них вы не увидите, поскольку они просто не обнародуются, и они не всегда будут носить характер "око за око". Поэтому иногда это будет симметричное, а иногда – асимметричное реагирование. Например, перерезание подводного кабеля между Финляндией и Эстонией привело к запуску операции Baltic Sentry", – пояснил генсек, добавив, что "россияне её ненавидят".

"Россияне также ненавидят тот факт, что союзники всё больше затрудняют деятельность "теневого флота". Такие страны, как Швеция, Франция, Великобритания и Бельгия, а также другие государства, всё больше затрудняют деятельность "теневого флота", – добавил генеральный секретарь НАТО.

Напомним, недавно словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что не желает, чтобы Словакия стала участником военного конфликта "из-за какой-то статьи 5" НАТО.

Президент Чехии Петр Павел возмутился заявлениями Фицо о статье 5 НАТО.