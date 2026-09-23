На півночі Польщі шукають невідомий повітряний об’єкт, підняли винищувачі

Кілька десятків військовослужбовців Сил територіальної оборони Польщі, поліцейських і рятувальників шукають повітряний об’єкт, який міг упасти поблизу Мальборка в Поморському воєводстві – до пошуків залучили також літаки та гелікоптери.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

За даними радарів, невідомий об’єкт рухався з півночі, з боку російської Калінінградської області, зі швидкістю, що відповідала швидкості вітру.

Водночас польські військові не змогли підтвердити, що саме було зафіксовано радарами, а також немає повної впевненості, що об’єкт порушив повітряний простір Польщі.

Джерела RMF FM припускають, що це могла бути повітряна куля або, наприклад, зграя птахів.

За процедурою, коли об’єкт зникає з радарів, у район його ймовірного падіння направляють наземні служби для перевірки. До пошуків залучили також гелікоптер.

Крім того, Польща знову підняла в повітря чергову пару винищувачів МіГ-29. Перед полуднем польські винищувачі також виконували завдання після того, як російський військовий гелікоптер на кілька десятків секунд порушив повітряний простір Польщі.

Повідомляли, що вдень 15 вересня невідомий безпілотник наблизився до американської бази протиракетної оборони в Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі.

Крім того, вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.