На севере Польши ведут поиски неизвестного летающего объекта, в воздух поднялись истребители

Несколько десятков военнослужащих Сил территориальной обороны Польши, полицейских и спасателей ведут поиски воздушного объекта, который, возможно, упал вблизи Мальборка в Поморском воеводстве – к поискам привлечены также самолеты и вертолеты.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

По данным радаров, неизвестный объект двигался с севера, со стороны российской Калининградской области, со скоростью, соответствующей скорости ветра.

В то же время польские военные не смогли подтвердить, что именно было зафиксировано радарами, а также нет полной уверенности, что объект нарушил воздушное пространство Польши.

Источники RMF FM предполагают, что это мог быть воздушный шар или, например, стая птиц.

Согласно процедуре, когда объект исчезает с радаров, в район его вероятного падения направляют наземные службы для проверки. К поискам привлекли также вертолет.

Кроме того, Польша вновь подняла в воздух очередную пару истребителей МиГ-29. До полудня польские истребители также выполняли задание после того, как российский военный вертолёт на несколько десятков секунд нарушил воздушное пространство Польши.

Сообщалось, что днём 15 сентября неизвестный беспилотник приблизился к американской базе противоракетной обороны в Редзикове, что в Поморском воеводстве Польши.

Кроме того, днём 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.