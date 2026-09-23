Парламент Італії схвалив план повернення до атомної енергетики

Сенат Італії у середу остаточно схвалив план уряду щодо відновлення виробництва атомної енергії – майже через 40 років після референдуму, який призвів до закриття італійських атомних електростанцій.

Про це в X повідомила італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, передає "Європейська правда".

Верхня палата італійського парламенту проголосувала за план уряду щодо розгортання модульних реакторів, який має на меті допомогти декарбонізувати промисловість та зміцнити енергетичну безпеку.

Уряд Мелоні прагне захистити економіку від стрибка цін на енергоносії, спричиненого війною на Близькому Сході, відроджуючи заклики до зменшення залежності від іноземних поставок.

"Майже через сорок років Італія знову має нормативно-правову базу для виробництва атомної енергії. Це сміливе рішення, продиктоване здоровим глуздом. Сьогодні ми імпортуємо електроенергію, вироблену атомними електростанціями сусідніх країн, але не можемо виробляти її самостійно. Цей закон покликаний змінити ситуацію", – привітала це рішення прем’єр-міністерка Італії.

Мелоні зазначила, що урядовий план дозволить забезпечити кращу енергетичну безпеку країни та стане відповіддю на зростання попиту на електроенергію.

"Ми говоримо про технології нового покоління, а не про старі електростанції. Тепер уряд розробить нормативні акти щодо безпеки, дозволів, поводження з відходами та взаємодії з регіонами", – заявила глава уряду.

Згідно з планами уряду, ядерна енергетика, яка складатиме щонайменше 11% енергетичного балансу Італії, може заощадити 17 мільярдів євро на витратах на декарбонізацію до 2050 року.

У національному плані Італії з енергетики та клімату йдеться про те, що ця частка зрештою може зрости до 22%.

Ухвалений закон надає уряду 12 місяців для ухвалення імплементаційних постанов, необхідних для відновлення виробництва атомної енергії. Він також містить положення щодо виведення з експлуатації старих об'єктів та створення незалежного регулятора.

Італія значною мірою залежить від імпорту енергії, зокрема тієї, що виробляється атомними електростанціями в сусідніх країнах, таких як Франція.

Країна відмовилась від атомної енергетики на референдумі через рік після катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а уряд Джорджі Мелоні висунув пропозицію повернути цю галузь.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що Європейський Союз зробив "стратегічну помилку", відмовившись від атомної енергетики.