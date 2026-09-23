Парламент Италии одобрил план возвращения к атомной энергетике

Сенат Италии в среду окончательно одобрил план правительства по возобновлению производства атомной энергии – спустя почти 40 лет после референдума, который привел к закрытию итальянских атомных электростанций.

Об этом в X сообщила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, передает "Европейская правда".

Верхняя палата итальянского парламента проголосовала за план правительства по внедрению модульных реакторов, который призван способствовать декарбонизации промышленности и укреплению энергетической безопасности.

Правительство Мелони стремится защитить экономику от скачка цен на энергоносители, вызванного войной на Ближнем Востоке, вновь призывая к снижению зависимости от иностранных поставок.

"Спустя почти сорок лет у Италии вновь появилась нормативно-правовая база для производства атомной энергии. Это смелое решение, продиктованное здравым смыслом. Сегодня мы импортируем электроэнергию, произведенную атомными электростанциями соседних стран, но не можем производить ее самостоятельно. Этот закон призван изменить ситуацию", – приветствовала это решение премьер-министр Италии.

Мелони отметила, что правительственный план позволит обеспечить более высокую энергетическую безопасность страны и станет ответом на растущий спрос на электроэнергию.

"Мы говорим о технологиях нового поколения, а не о старых электростанциях. Теперь правительство разработает нормативные акты, касающиеся безопасности, разрешений, обращения с отходами и взаимодействия с регионами", – заявила глава правительства.

Согласно планам правительства, атомная энергетика, доля которой составит не менее 11% энергетического баланса Италии, может сэкономить 17 миллиардов евро на расходах на декарбонизацию к 2050 году.

В национальном плане Италии по энергетике и климату говорится, что эта доля в конечном итоге может вырасти до 22%.

Принятый закон предоставляет правительству 12 месяцев для принятия имплементационных постановлений, необходимых для возобновления производства атомной энергии. Он также содержит положения о выводе из эксплуатации старых объектов и создании независимого регулятора.

Италия в значительной степени зависит от импорта энергии, в частности той, которая производится атомными электростанциями в соседних странах, таких как Франция.

Страна отказалась от атомной энергетики на референдуме через год после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а правительство Джорджи Мелони выдвинуло предложение вернуть эту отрасль.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что Европейский Союз совершил "стратегическую ошибку", отказавшись от атомной энергетики.