Сибига в Совбезе ООН: нужно остановить войну, пока Путин не вошел в ваш дом

Министр иностранных дел Андрей Сибига в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН подчеркнул, что война России против Украины представляет угрозу для всего мира.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН в среду, 23 сентября.

Сибига заявил, что эта война не является чисто украинской или европейской, а ее последствия ощущаются во всем мире.

В этом контексте министр напомнил о блокировании Россией украинского экспорта продовольствия в 2022 году и в настоящее время.

"Когда четыре года назад Россия впервые заблокировала украинские порты, цены на продовольствие в мире подскочили на двадцать пять процентов. Больше всего пострадали Африка, Азия и Ближний Восток. Сейчас, из-за того что Путин отказывается прекратить эту войну, Чёрное море снова заблокировано. Четыреста миллионов человек, которые зависят от украинского зерна, не получают его", – пояснил Сибига, добавив, что последствия этого могут ощущаться долгие годы.

Он также напомнил, что Россия вербует мужчин из Африки, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки для участия в своей войне против Украины.

"Мы выявили как минимум три тысячи наемников из тридцати семи африканских стран в составе российской армии. И это только задокументированные случаи. Воодушевленный своими инсценированными выборами, Путин теперь планирует новый призыв у себя в стране и еще более агрессивную вербовку в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке", – добавил глава МИД.

Кроме того, по словам Сибиги, Москва поддерживает Иран оружием, технологиями и разведданными, а хаос в регионе и высокие цены на нефть выгодны России.

Министр напомнил об угрозе в Азии, где Россия втягивает в войну Северную Корею, дестабилизируя Корейский полуостров.

"Взамен Ким (Чен Ин – ред.) получает технологии, подготовку, ресурсы – например, операторов дронов, обученных в России. Нет никаких гарантий, что он не использует их для дестабилизации Корейского полуострова и всего Индо-Тихоокеанского региона", – отметил он.

Сибига добавил, что в Центральной Азии и на Южном Кавказе Россия использует экономическое давление и энергетический шантаж, чтобы дестабилизировать своих соседей.

Кроме того, подчеркнул министр, РФ уже ведет войну против Европы, используя поджоги, убийства, нарушения воздушного пространства, кибератаки, дезинформацию, вмешательство в выборы, а также энергоресурсы, продовольствие и миграцию в качестве оружия.

"Это не "гибридная" война. Откажитесь от этого слова. Война России против Европы уже не является гибридной. Вместо того чтобы защищать мир, Россия разжигает войну. Это проблема каждого", – заявил Сибига.

"Мы должны остановить эту войну сейчас. До того, как Путин войдет в ваш дом. Он уже стоит на пороге", – предупредил он.

На этой неделе министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что угроза со стороны РФ реальна и преуменьшать её безответственно.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.