В Литве заявили, что ожидают прибытия американских войск в конце октября

Литовский министр обороны Робертас Каунас заявил, что в рамках новой ротации два батальона американских солдат прибудут в Литву в конце октября.

Об этом министр сообщил в комментарии BNS, пишет "Европейская правда".

Во время своего визита в Пентагон в среду Каунас обсудил вопрос развертывания войск с заместителем министра обороны США Элбриджем Колби.

По итогам встречи литовский министр сообщил, что прибытие нового американского контингента ожидается в конце следующего месяца.

"Сейчас идет процесс подготовки, принимаются логистические решения, и два батальона прибудут в Литву в конце октября", – сказал Каунас.

По словам министра, количество американских солдат останется примерно таким же, как и раньше, – около тысячи.

"Один батальон будет тяжелым, а это означает, что прибудет и тяжелое вооружение, другой батальон будет инженерным, который будет способствовать развитию нашей дивизии, а также решению вопросов охраны границы и обороны. Это действительно комплексное и удачное решение для обеспечения безопасности нашего региона и государства", – отметил Каунас.

Среди вооружения, которое прибудет в Литву, – и танки Abrams.

Американские военные будут находиться в стране девять месяцев.

Глава Минобороны отметил, что предложил американской стороне рассмотреть возможность создания постоянной военной базы США на территории Литвы.

"Я предложил заместителю министра Колби рассмотреть возможность создания в будущем постоянной базы военнослужащих Соединенных Штатов Америки в Литве. Пока никаких решений не принято, было подчеркнуто, что Литва рассматривается как действительно надежный союзник, лидер, который берет на себя инициативу инвестировать в собственную безопасность. Поэтому этот вопрос пока остается открытым, и мы будем его обсуждать", – сообщил Каунас.

Этим летом в Литве завершилась ротация более тысячи американских военных.

22 сентября президент страны Гитанас Науседа объявил, что новый контингент американских войск уже направляется в Литву.

Между тем новый американский контингент ожидают и в Эстонии – подразделение американских войск прибудет в страну на ротацию в ноябре.

Напомним, Минобороны США в настоящее время продолжает пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может открыть путь к сокращению американских войск на континенте.