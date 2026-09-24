ЦРУ предупреждает о возможных атаках дронов РФ на Испанию, Францию или Италию

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупреждает о российском нападении с помощью дронов на Испанию, Францию или Италию.

Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на свои источники, передает "Европейская правда".

Европейские министерства иностранных дел располагают подробным отчетом, подготовленным после визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. По информации литовского правительства, Россия планирует запускать с кораблей дроны "Гербера" с дальностью полета 600 км. Таким образом Россия готовит новые атаки с использованием дронов в Европе, но на этот раз они будут направлены против стран Средиземноморья.

"Они будут использовать дроны, запущенные с моря, спрятанные в контейнере на судне, это совсем не сложно", – объясняет источник издания.

По данным источников издания, правительства Испании, Франции и Италии также были проинформированы о том, что Россия готовила возможную операцию с использованием дронов против одной из этих стран.

И это предупреждение совпадает с необычной реакцией Эмманюэля Макрона: после созыва 16 сентября заседания Совета по вопросам обороны он через два дня пригласил в Елисейский дворец лидеров всех партий и кандидатов на президентских выборах 2027 года. Несколько опрошенных аналитиков в сфере обороны подтвердили журналистам издания, что им известно о существовании отчета ЦРУ, который циркулировал среди европейских министерств иностранных дел.

Атаки готовятся именно против Франции, Италии и Испании из-за того, что в 2027 году там пройдут выборы и уже сейчас набирают поддержку правые политические силы.

Главной целью операции России не должно быть нанесение значительных разрушений, утверждает издание. С взрывным зарядом весом около четырех-пяти килограммов "Герберу" скорее будут использовать для закрытия аэропорта, возникновения пожара, пролета над военным объектом или демонстрации того, что Россия может достигать тыла Европы.

Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружения, разведывательных данных и военных советников в Украину делают западные страны участниками войны и законными целями.

Впрочем, до сих пор Россия старалась не переступать "порог войны", избегая действий, которые могли бы спровоцировать скоординированную реакцию НАТО, проверяя реакцию Альянса отдельными инцидентами в Польше и странах Балтии. В частности, 15 сентября итальянские патрульные истребители миссии НАТО сбили беспилотник, который залетел в воздушное пространство Литвы. А 23 сентября российский вертолёт Ми-8 нарушил польское воздушное пространство.

Напомним, итальянские СМИ обнародовали расследование прокуратуры Рима, которое разоблачило сеть российских шпионов в посольствах России в Италии и Ватикане.