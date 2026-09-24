У Раді Європи закликають Румунію краще боротися з випадками домашнього насильства

У Раді Європи вважають, що Румунія вжила багато заходів для запобігання та боротьби з гендерним насильством, однак певні норми Стамбульської конвенції ще потребують уваги.

Про це пише Європейська правда з посиланням на пресслужбу Ради Європи.

Група експертів Ради Європи з питань боротьби з насильством щодо жінок та домашнім насильством (GREVIO) повідомила про стурбованість щодо захисту дітей у Румунії. Йдеться про випадки домашнього насильства, які повинні ретельніше враховуватися при ухваленні рішень щодо опіки та права на відвідування.

Щодо кримінального правосуддя GREVIO закликає органи влади посилити розслідування та судове переслідування випадків насильства проти жінок та домашнього насильства. А також – забезпечити виконання захисних наказів, щоб зміцнити довіру та гарантувати, що жінки будуть ефективно захищені від подальшого насильства.

Втім, у Раді Європи зазначають, що Румунія досягла прогресу у впровадженні Стамбульської конвенції. Зокрема, тут вітають прийняття Закону про запобігання та боротьбу з феміцидом та формами насильства, що йому передують. А також – ухвалення Національної стратегії сприяння рівним можливостям та рівному ставленню до жінок і чоловіків, а також запобігання та боротьби з домашнім насильством.

Стамбульська конвенція – це міжнародна угода Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Європейський Союз ратифікував конвенцію у 2023 році, а Україна – раніше, у 2022 році.

Нагадаємо, у 2025 році парламент Латвії прийняв законопроєкт про вихід зі Стамбульської конвенції. Пізніше сейм Латвії проголосував за те, щоб на невизначений термін відкласти вихід країни з угоди.