Сейм Латвії на невизначений термін відклав вихід зі Стамбульської конвенції

Сейм Латвії 5 листопада проголосував за те, щоб на невизначений термін відкласти вихід країни з Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству, відомої як Стамбульська конвенція.

Про це в Х повідомила латвійська прем'єрка Евіка Сіліня, повідомляє "Європейська правда".

Вона виклала результати голосування: 53 депутати висловились за відкладення виходу зі Стамбульської конвенції, 18 були проти і один утримався.

"Латвійський парламент проголосував за те, щоб відкласти на невизначений термін вихід зі Стамбульської конвенції. Я вітаю це голосування. Це перемога демократії, верховенства права і прав жінок. Це перемога латвійського народу. Латвія є надійним партнером і союзником і залишається відданою європейським цінностям", – прокоментувала Сіліня.

Latvian parliament has voted to indefinitely postpone the withdrawal from the Istanbul Convention. I welcome this vote. It is a victory of democracy, rule of law and women's rights. It is a victory of the Latvian people. Latvia is a reliable partner and ally, and remains… pic.twitter.com/BW5AXc1KId – Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) November 5, 2025

Нагадаємо, латвійський президент Едгарс Рінкевичс 3 листопада повернув до Сейму без підпису закон про вихід країни зі Стамбульської конвенції.

Перед цим парламент прийняв законопроєкт про денонсацію Конвенції.

Низка неурядових організацій звернулась до президента із закликом не затверджувати ухвалений Сеймом закон. Доєдналась до цих закликів і премʼєрка Евіка Сіліня.

У разі повторного схвалення закону в латвійському Сеймі Латвія могла стати першою країною-членом Європейського Союзу, яка вийде зі Стамбульської конвенції.