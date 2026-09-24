В Совете Европы призывают Румынию лучше бороться со случаями домашнего насилия

В Совете Европы считают, что Румыния приняла множество мер по предотвращению и борьбе с гендерным насилием, однако отдельные положения Стамбульской конвенции по-прежнему требуют внимания.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Группа экспертов Совета Европы по вопросам борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием (GREVIO) выразила обеспокоенность по поводу защиты детей в Румынии. Речь идет о случаях домашнего насилия, которые должны более тщательно учитываться при принятии решений об опеке и праве на посещение.

Что касается уголовного правосудия, GREVIO призывает органы власти усилить расследование и судебное преследование случаев насилия в отношении женщин и домашнего насилия. А также – обеспечить исполнение защитных приказов, чтобы укрепить доверие и гарантировать, что женщины будут эффективно защищены от дальнейшего насилия.

Впрочем, в Совете Европы отмечают, что Румыния добилась прогресса во внедрении Стамбульской конвенции. В частности, здесь приветствуют принятие Закона о предотвращении и борьбе с фемицидом и формами насилия, предшествующими ему. А также – принятие Национальной стратегии содействия равным возможностям и равному отношению к женщинам и мужчинам, а также предотвращения и борьбы с домашним насилием.

Стамбульская конвенция – это международное соглашение Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями. Европейский Союз ратифицировал конвенцию в 2023 году, а Украина – раньше, в 2022 году.

Напомним, в 2025 году парламент Латвии принял законопроект о выходе из Стамбульской конвенции. Позже сейм Латвии проголосовал за то, чтобы на неопределенный срок отложить выход страны из соглашения.