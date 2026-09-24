Латвия снижает акцизы на дизельное топливо и бензин

В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма Латвии внесли поправки в закон об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года.

Ставка акциза на дизельное топливо снизится на 16,7%, до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7%, до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали.

Министр экономики Виктор Валайнис отметил, что изменения акцизного налога сказываются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится на цену лишь частично.

По словам Валайниса, чтобы добиться немедленного снижения цен, нужно было бы либо ещё более существенно уменьшить акциз, либо снизить ставку налога на добавленную стоимость.

Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на восемь евроцентов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене.

Чтобы компенсировать сокращение доходов государственного бюджета в 2026 году, предусмотрено единовременное использование поступлений от реализации конфискованных преступно нажитых средств сверх плана: фактические поступления по этой статье в 2026 году уже превысили первоначально запланированную сумму.

В понедельник премьер-министр Андрис Кулбергс написал в соцсетях, что на этой неделе правительство рассмотрит меры по снижению цен на топливо до минимально допустимого уровня, используя все доступные ему инструменты. По оценке премьера, совокупное снижение может составить до 20 евроцентов за литр.

Напомним, во вторник, 22 сентября, правительство Франции объявило о ряде мер по оказанию помощи населению на фоне того, что цены на топливо в Европе в последние дни достигли рекордных уровней.

20 сентября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис анонсировал новый комплекс мер в сфере энергетики и топлива на фоне роста цен на энергоносители.