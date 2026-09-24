Нападение на монастырь в Польше: следствие сообщило детали о подозреваемом украинце

В польской прокуратуре рассказали подробности о 31-летнем гражданине Украины, которого подозревают в нападении на территории монастыря сестёр-бенедиктинок в Ярославе.

Об этом сообщает Polsat News, передаёт "Европейская правда".

По данным следствия, подозреваемый в тот же день въехал в Польшу из Германии.

"Мы знаем, что это преступление совершил 31-летний мужчина, гражданин Украины, который сегодня въехал в Польшу с территории Германии. Он направлялся к пограничному переходу в Корчове, однако границу не пересек", – сказала прокурор.

Согласно имеющимся на данный момент данным, мужчина проник на территорию монастыря, а затем вошел в кухонные помещения. Именно там он, вероятно, столкнулся с первыми людьми, на которых впоследствии было совершено нападение.

Орудием нападения стал нож, который, по данным следователей, 31-летний мужчина взял из кухни, расположенной на территории монастыря.

Мужчину задержали на месте происшествия сотрудники Поветового полицейского управления в Ярославе. Продолжаются предварительные следственные действия с его участием.

Вопрос о том, будет ли возможно провести дальнейшие процессуальные действия, должны решить врачи.

"У него взяли образец крови, который будет исследован на наличие наркотических веществ. У нас нет никакой информации о мотивах, которыми руководствовался этот человек", – сообщила представительница прокуратуры.

В результате нападения пострадали в общей сложности пять человек: четверо мужчин и одна женщина. Как подтвердила прокуратура, среди пострадавших были трое священнослужителей и двое мирян.

"У нас уже есть подтверждение, что один человек скончался. Двое находятся в Медицинском центре в Ярославе, они в тяжелом состоянии", – сказала прокурор.

В результате нападения в Ярославе, которое произошло в четверг около 09:30 по местному времени, пострадали четверо мужчин, из них трое священников, и одна женщина. Позже в полиции сообщили, что один священник погиб.

Сообщалось, что нападение совершил 31-летний гражданин Украины, в настоящее время он находится под стражей.

В польском правительстве пообещали суровое наказание для подозреваемого.

В украинском посольстве выразили уверенность, что компетентные органы тщательно и объективно установят все обстоятельства трагедии.