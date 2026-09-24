Ле Пен підтримує запрошення Путіна на саміт G20

Неформальна лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен підтримує рішення президента США Дональда Трампа запросити правителя Росії Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила у четвер, заяву Ле Пен наводить Politico.

Напередодні американський держсекретар Марко Рубіо висловив сподівання, що Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року, на запрошення США. Водночас він зазначив, що така зустріч повинна мати конкретну мету та результат.

Ле Пен зауважила, що підтримує запрошення Путіна на цю зустріч світових лідерів.

"Будь-які ініціативи, спрямовані на припинення цієї різанини (війни в Україні. – Ред.), вітаються", – сказала вона.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив занепокоєння через те, що Сполучені Штати запросили Путіна на саміт лідерів G20 у Маямі.

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

За даними Bloomberg, Путін, ймовірно, пропустить саміт G20 США за участю президента Дональда Трампа.