Ле Пен поддерживает приглашение Путина на саммит G20
Неформальный лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поддерживает решение президента США Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами.
Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в четверг; заявление Ле Пен приводит Politico.
Накануне американский госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года, по приглашению США. В то же время он отметил, что такая встреча должна иметь конкретную цель и результат.
Ле Пен отметила, что поддерживает приглашение Путина на эту встречу мировых лидеров.
"Любые инициативы, направленные на прекращение этой бойни (войны в Украине. – Ред.), приветствуются", – сказала она.
В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность в связи с тем, что Соединенные Штаты пригласили Путина на саммит лидеров "Группы двадцати" в Майами.
Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.
По данным Bloomberg, Путин, вероятно, пропустит саммит G20 в США с участием президента Дональда Трампа.