Премьер Канады изучал возможность военных действий со стороны США против своей страны

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что анализировал возможность военных действий со стороны США после неоднократных заявлений президента Дональда Трампа о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом.

Об этом Карни рассказал в интервью The New York Times, пишет "Европейская правда".

В ответ на вопрос, насколько серьезно он воспринимает угрозы президента США Дональда Трампа о превращении Канады в 51-й штат, Карни отметил, что тщательно анализировал возможность военных действий со стороны США. В то же время он отказался вдаваться в подробности.

"Я считаю, что на таких должностях вы несете ответственность за учет экстремальных рисков", – сказал Карни. "Это просто управление рисками. Это не базовый сценарий, но было бы безответственно не готовиться к этому", – пояснил он.

Заявление Карни прозвучало на фоне того, как Трамп неоднократно размышлял об аннексии США своего северного соседа и ключевого союзника с помощью военной силы, что он позже исключил, и экономического давления.

"Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Гораздо более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для жителей Канады – и никаких пошлин!" – писал Трамп в соцсетях в феврале 2025 года

В интервью Карни отметил, что после провала торговых переговоров он часто общался с Трампом. Он добавил, что до сих пор остается оптимистом и готов заключить соглашение с США.

Стоит отметить, что еще до вступления в должность президента Трамп неоднократно высказывался с шутками о Канаде как о "51-м штате США".

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