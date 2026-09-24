Премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не согласен с решением Европейского Союза об отмене санкций в отношении российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

По словам этих собеседников, Бернем высказал эти комментарии во время встречи с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе.

Британский премьер также сообщил Зеленскому, что Великобритания не будет отменять санкции против Усманова и Фридмана, отметили источники. Он сказал, что союзники Украины должны и в дальнейшем поддерживать свои санкции, чтобы оказывать давление на Россию с целью прекращения войны.

В сообщении Даунинг-стрит о встрече Бернема с Зеленским не упоминалось о решении ЕС, но отмечалось, что премьер-министр говорил о "необходимости продолжать усиливать давление на Россию с помощью санкций, чтобы заставить её сесть за стол переговоров".

Эта критика свидетельствует о редком расколе между Великобританией и ЕС в отношении санкций против России, которые в основном согласовывались с момента, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

И Фридман, и Усманов имели интересы в Великобритании. Усманов наиболее известен на международном уровне благодаря своим инвестициям в лондонский футбольный клуб "Арсенал", из которого он вышел в 2018 году. Фридман переехал в Лондон в 2013 году, но покинул страну после того, как против него были введены санкции.

Напомним, Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Подробнее о принятии этого решения читайте в статье "Европейской правды": Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину.