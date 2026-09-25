В центре Афин после взрыва частично обрушилось здание: есть пострадавший

В пятницу, 25 сентября, в центре Афин после взрыва частично обрушилось двухэтажное здание; один человек пострадал.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, взрыв произошел в здании в районе Плака – туристическом районе в самом центре Афин, недалеко от Акрополя и храма Зевса. Его, вероятно, вызвала утечка газа.

Полиция сообщила, что спасла двух женщин, оказавшихся в ловушке в соседнем здании. Также сообщается, что пострадал прохожий.

В соцсетях распространяются кадры с предполагаемого места происшествия.

Woke up to this in Athens today...🚨

A massive blast just rocked Lysikratous Street in Plaka at 7:30 AM. pic.twitter.com/ZP6nHfRDCG – Daphne Tolis (@daphnetoli) September 25, 2026

Летом в центральном районе Афин Петралона обрушился пятиэтажный жилой дом во время работ по сносу соседнего здания.

В мае в немецком городе Гёрлиц у границы с Польшей из-за вероятного взрыва газа в доме с туристическими апартаментами погибли три человека.

В результате взрыва, причиной которого, вероятно, стал газ, обрушились несколько этажей здания конца XIX – начала XX века вблизи железнодорожного вокзала Гёрлица.