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В центре Афин после взрыва частично обрушилось здание: есть пострадавший

Новости — Пятница, 25 сентября 2026, 09:57 — Уляна Кричковская-Богданова

В пятницу, 25 сентября, в центре Афин после взрыва частично обрушилось двухэтажное здание; один человек пострадал.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, взрыв произошел в здании в районе Плака – туристическом районе в самом центре Афин, недалеко от Акрополя и храма Зевса. Его, вероятно, вызвала утечка газа.

Полиция сообщила, что спасла двух женщин, оказавшихся в ловушке в соседнем здании. Также сообщается, что пострадал прохожий.

В соцсетях распространяются кадры с предполагаемого места происшествия.

Летом в центральном районе Афин Петралона обрушился пятиэтажный жилой дом во время работ по сносу соседнего здания.

В мае в немецком городе Гёрлиц у границы с Польшей из-за вероятного взрыва газа в доме с туристическими апартаментами погибли три человека.

В результате взрыва, причиной которого, вероятно, стал газ, обрушились несколько этажей здания конца XIX – начала XX века вблизи железнодорожного вокзала Гёрлица.

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