Финляндия и Швеция впервые совместно подняли в воздух истребители для идентификации самолетов РФ

В четверг, 24 сентября, финские и шведские истребители впервые совместно провели идентификацию российских военных самолетов.

Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили финские ВВС, цитирует Yle, пишет "Европейская правда".

Истребители идентифицировали группу российских боевых самолетов в международном воздушном пространстве над Финским заливом.

"Углубление сотрудничества, начавшееся этой осенью, позволяет осуществлять совместные оперативные полеты для идентификации и размещать истребители дежурства на базах другой страны", – отметил начальник оперативного управления ВВС Финляндии Веса Мянтиля.

Командующий ВВС Швеции генерал-майор Йонас Викман заявил, что длительное сотрудничество между двумя странами позволило обеспечить бесперебойную совместную работу.

23 сентября Польша зафиксировала нарушение своего воздушного пространства российским вертолетом Ми-8.

Сообщалось, что днем 15 сентября неизвестный беспилотник приблизился к американской базе противоракетной обороны в Редзикове, что в Поморском воеводстве Польши.

Кроме того, днем 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.