Президент Литвы заявил о росте российских провокаций на восточном фланге НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что Россия становится "все более безрассудной".

Об этом он заявил на литовско-американском бизнес-форуме в Майами, как сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Науседа отметил, что вторжения российских дронов, провокации и диверсии стали "обычным делом" на восточном фланге НАТО.

"Россию нужно остановить в Украине, иначе придется останавливать ее где-то еще", – заявил он.

Литовский президент заявил, что присутствие американских войск в Литве направлено на сдерживание России, а не на подготовку к боевым действиям, и высоко оценил недавнее решение Вашингтона направить в страну новую ротацию военнослужащих.

Также Науседа отметил, что Литва стремится к тому, чтобы ее оборонная промышленность развивалась "в три-четыре раза быстрее", чем экономика в целом, поскольку страна пытается превратить растущие военные расходы во внутреннее производство.

По словам президента, Литва стремится стать частью глобальных оборонных цепочек поставок и развивать совместное производство с украинскими компаниями, особенно в сфере беспилотников.

"Мы можем производить самостоятельно, производить для нужд Украины и считать это военной поддержкой Украины со стороны Литвы", – добавил Науседа.

Как сообщалось, председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал недавние гибридные атаки России на европейские страны неприемлемыми и призвал Москву прекратить эскалацию.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига в выступлении на заседании Совета безопасности ООН подчеркнул, что война России против Украины является угрозой для всего мира.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.