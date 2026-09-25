Мощный взрыв в центре Афин: число пострадавших выросло до трёх

Число пострадавших в результате мощного взрыва в популярном центральном районе Афин Плака, приведшего к частичному обрушению двухэтажного здания, возросло до трёх человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

После взрыва, произошедшего вскоре после 7:30 утра, на улицу Лисикратус, расположенную у подножия Акрополя, оперативно прибыли пожарные, полиция и скорая помощь, а территория вокруг была оцеплена. Вслед за взрывом начался пожар.

Один прохожий получил легкие травмы в результате взрыва, одну женщину благополучно извлекли из-под обломков здания, а другую – из соседнего здания, которое также понесло значительные повреждения. Сообщается, что обе женщины получили травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Все трое были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Сначала сообщалось об одном пострадавшем.

Спасатели прочесывали завалы в поисках других людей, которые могли находиться внутри здания во время взрыва.

Пожарная служба сообщила, что на место происшествия были направлены 24 пожарных, однако не предоставила предварительных оценок относительно причины взрыва. По данным СМИ, причиной могла стать утечка газа.

Взрыв разрушил фасад дома, построенного в середине XX века, разбил окна и повредил автомобили, стоявших рядом с обрушившимся зданием.

Летом в центральном районе Афин Петралона обрушился пятиэтажный жилой дом во время работ по сносу соседнего здания.

В мае в немецком городе Гёрлице у границы с Польшей в результате вероятного взрыва газа в доме с туристическими апартаментами погибли три человека.

В результате взрыва, причиной которого, вероятно, стал газ, обрушились несколько этажей здания конца XIX – начала XX века вблизи железнодорожного вокзала Гёрлица.