Немецкий Бундестаг одобрил новую скидку на топливо: бюджет недополучит 2,5 млрд евро

Немецкий Бундестаг в пятницу одобрил снижение налогов на бензин и дизельное топливо – законопроект поддержали депутаты от фракций ХДС/ХСС и СДПГ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Правительство Германии рассчитывает, что новая скидка на топливо вступит в силу уже с 1 октября. Для этого закон ещё должен одобрить Бундесрат.

Согласно принятому закону, энергетический налог на бензин и дизельное топливо снизят на 14,04 цента за литр. Для дизельного топлива это максимально возможное снижение в рамках правил ЕС. Такой же размер скидки установлен и для бензина.

Поскольку на сумму уменьшенного энергетического налога также не будет начисляться НДС, общее снижение налоговой нагрузки составит 16,7 цента за литр. Скидка будет действовать до конца декабря.

Правительство Германии ожидает, что из-за снижения налогов бюджет недополучит 2,485 млрд евро. На этот раз половину потерь возьмут на себя федеральные земли. Во время предыдущей скидки на топливо в мае и июне расходы полностью покрывал федеральный бюджет.

Эксперты критикуют новую меру, как и предыдущую скидку. Среди аргументов – высокая стоимость программы и ее недостаточная адресность: помощь получат также люди, которые в ней не нуждаются.

В ходе дебатов представители правительственных фракций называли скидку быстрым способом помочь водителям и предприятиям.

В то же время председатель фракции "Зелёных" Катарина Дрёге резко раскритиковала закон, назвав его "бессмысленным решением". Она заявила, что программа обойдётся бюджету примерно в 2,5 млрд евро – на столько же, по её словам, был сокращён бюджет на семейные выплаты.

В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма Латвии внесли поправки в закон об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин.

Напомним, во вторник, 22 сентября, правительство Франции объявило о ряде мер по оказанию помощи населению на фоне того, что цены на топливо в Европе в последние дни достигли рекордных уровней.

20 сентября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис анонсировал новый комплекс мер в сфере энергетики и топлива на фоне роста цен на энергоносители.